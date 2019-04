Khedira bekräftar – säsongen över efter operation: "Ska bli frisk inför nästa säsong"

Sami Khediras säsong är över. Juventus-mittfältaren kommer att genomgå en knäoperation inom kort för att få bukt på skadeproblem han brottats med under säsongen.

”Efter fyra månader av konstant smärta i mitt knä – vissa dagar värre än andra – har jag bestämt mig för att gå igenom en operation för att låta det fixa sig och läka helt” skriver tysken på Twitter.

Operationen kommer att ske någon gång under de kommande två veckorna.

”Mitt fokus ligger helt på att bli 100 procent inför nästa säsong. Jag ser redan fram emot att jobba hårt för att uppnå de målen vi kommer att ha nästa år” avslutar han.

Khedira har under säsongen dragit med en del skadeproblem och har bara gjort 17 framträdanden för den italienska storklubben. Senast har tysken haft hjärtproblem, något som gjorde att han missade runt en månad. Tysken har varit med i truppen den senaste tiden och spelade bland annat i vinstmatchen mot Milan för två veckor sedan.

After four months of continuous pain in my knee - some days worse than others - I have decided to undergo surgery, letting it fix and heal fully. The surgery is planned to take place in the next two weeks. #SK6 (1/2) pic.twitter.com/Y8Jghdrpks