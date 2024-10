Klart: Bologna-Milan skjuts upp

Bologna och Milan spelade båda Champions League i veckan. Till helgen var det planerat att de italienska lagen skulle drabba samman på Stadio Renato Dall'Ara. Under gårdagen kom dock rapporter om att matchen kunde skjutas upp.

Bologna drabbades förra veckan av översvämningar runt området där stadion ligger. Under helgen väntas fortsatta oväder dra in över in över staden.

Stadens borgmästare Matteo Lepore gick under torsdagen ut med ett uttalande om att det skulle vara en säkerhetsrisk att låta matchen gå av stapeln i Bologna på lördag.

Efter många turer fram och tillbaka signerad italiensk byråkrati har nu ett beslut kring matchens öde fallit.

Annons

Serie A meddelar nu i ett officiellt uttalande att matchen kommer att skjutas upp och spelas vid ett senare tillfälle. Beslutet är taget av ligan efter ett extrainsatt styrelsemöte under fredagen.

Nyheten bröts tidigare under fredagen av italiensk media. Detta då Milans president Paolo Scaroni och Bolognas vd Claudio Fenucci båda bekräftade uppskjutandet när de lämnade Lega Serie A-mötet i Milano.

När matchen kommer spelas istället står ännu inte klart.

Sky Sports Italia uppger att det hektiska schemat för Milan och Bologna, som båda spelar Europaspel under hösten, gör att de första tillgängliga datumen då matchen kan gå av stapeln är först efter årsskiftet.

Sajten spekulerar då på datum mellan mitten av januari och mitten av februari 2025.