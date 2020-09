Klart: Här är Kulusevskis tröjnummer i Juventus

Dejan Kulusevski stod för en briljant fjolårssäsong och röstades fram till seriens bästa unga spelare för sina insatser i Parma, dit han var utlånad från Atalanta. Juventus valde att öppna plånboken och värva Kulusevski - en övergång som kan kosta klubben så mycket som 450 miljoner kronor.

På fredagen mötte svensken media - och han hyllade då bland annat nye tränaren Andrea Pirlo och lagkamraten Cristiano Ronaldo.

Under presskonferensen avslöjades också att Kulusevski får tröjnummer 44 i sin nya klubb.

- Jag är en lyckligt lottad kille - och jag vet vad som kommer att krävas av mig, säger svensken själv.

Kulusevski spelade i tröja 44 även i Parma under förra säsongen.

Matchen visas på C More Fotboll och på cmore.se med avspark 20.45. Inför matchen visas även, med start 19.30, det nya programmet Fotbollssöndag Europa, på Fotbollskanalen och C More.