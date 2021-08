Klart: Juventus värvar från Eskilstuna

Under gårdagen gick Aftonbladet ut med att Eskilstuna DFF:s mittfältare Amanda Nildén var på väg att lämna klubben för spel hos den italienska mästaren Juventus - något Juventus nu bekräftar under måndagen då man presenterar Nildén som ny Juventus-spelare.

Juventus skriver på sin hemsida att man klart med Eskilstuna om värvningen av Nildén och att 23-åringen kommer att spela med tröja nummer fem.

Nildén vände hem till Eskilstuna inför fjolårssäsongen efter att ha varit utomlands i Brighton innan det, och nu vänder hon alltså utomlands igen och sluter upp med tidigare Brighton-lagkamraten Matilde Lundorf, samt svenskorna Linda Sembrandt och Lina Hurtig.

Juventus har vunnit italienska ligan, Serie A Femminile, fyra år i rad.

