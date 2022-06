Milan tog nyligen hem Serie A, och får nu en ny ägare i form av RedBird Capital Partners.

Milan meddelar under onsdagen att Elliott Advisors UK Limited sålt klubben till RedBird Capital Partners för 1,2 miljarder euro, drygt 12,5 miljarder kronor. Övertagandet kommer att ske under sommaren och förväntas vara klart i september i år.

Milan skriver vidare, på klubbens hemsida, att RedBirds mål är att klubben ska fortsätta på sin väg mot toppen av världsfotbollen.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG



RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy