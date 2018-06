AC Milan blev under den gångna säsongen placerat på sjätteplats i Serie A och därmed kvalificerat för spel i Europa League nästa säsong. Så blir det däremot inte.

Milan värvade under sommaren 2017 med en nota på över 200 miljoner euro för klubben, som ägs av kinesen Li Yonghong. Milan tog stora lån för att finansiera spelarköpen, vilket inte gick hem hos Uefa, vars ekonomiska regelverk Financial Fair Play i grunden handlar om att förhindra överdrivet spenderande i förhållande till klubbens ekonomiska verklighet.

Milan försökte i fjol nå en överenskommelse med Uefa med argumentationen att klubben ska upprätta en ekonomisk plan för att lösa ut skulderna, vilket Uefa sade nej till. Nyligen skrev det europeiska förbundet att ärendet hamnat hos den etiska kommitténs dömande instans, CFCB Adjudicatory chamber (en typ av domstol), som nu ska fatta ett beslut om eventuella sanktioner.

Uefa meddelade i dag sitt beslut, att Milan stängs av från spel i Europa (Europa League eller Champions League) under ett år, vilket alltså innebär att Milan inte får delta i Europa League nästa säsong.

Milan har däremot rätt att överklaga beslutet till idrottens skiljedomstol (CAS).

