Klassiska klubben nära konkurs – spelare fick brev om att hitta ny klubb under julhelgen

Catania är nära konkurs. Under julhelgen fick lagets tio bästa spelare ett brev där de uppmanades att söka sig till en ny klubb. - Lämnar inte spelarna i januari kan klubbens framtid äventyras, säger Catanias tidigare vd Pietro Lo Monaco till Radio Sportiva.

Klassiska Catania, numera i italienska Serie C, är nära att försättas i konkurs. Laget placerar sig för stunden på en sjundeplats i Serie C – grupp C – men på grund av den utsatta ekonomiska situationen riskerar klubben nu att inte kunna fullfölja säsongen.

Under julhelgen ska klubben, via brev, meddelat sina tio bäst betalda stjärnor att pengarna är slut och att de behöver söka sig efter ny klubbadress. De tio bäst betalda spelarna uppges även släppas från sina kontrakt för att klubben ska undvika att betala deras löner.

Återstående spelare i truppen har uppmanats att acceptera en lönesänkning – eller flytta, det rapporterar bland annat Gazzetta dello Sport.

Klubbens ekonomiska utveckling kom inte som någon överraskning för tidigare vd:n Peitro Lo Monaco, som förra månaden lämnade sin roll efter att ha blivit fysiskt attackerad av ultras på en färja.

- Catania har levet men en otrolig skuldsituation i tre år nu. Den här säsongen var laget konkurrenskraftigt på pappret, men klubben klarar inte längre av kostnaderna. Bland annat har intäkter från biljettförsäljningen sjunkit från drygt 500 000 kronor till 73 000 kronor, säger Lo Monaco och fortsätter:

- Om vissa spelare inte lämnar klubben kan det sätta klubben i fara. Breven tvingar inte bort någon, men det är rättvist av klubben att förklara och vara tydlig gällande situationen. Jag hoppas att det går att hitta en lösning, för efter tre år med hårt arbete vore det synd att förlora allt.

Catania har 17 Serie A-säsonger i ryggen, den senaste sejouren var 2013/2014.