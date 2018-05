Klassiska klubben tillbaka i Serie A efter historisk klättring

Parma har vunnit Uefacupen (två gånger) och cupvinnarcupen, samt italienska cupen (tre gånger). Men i mars 2015 försattes klubben i konkurs och man fick starta om i fjärdedivisionen.

Sedan dess har man klättrat - och det rejält. Under fredagen säkrade man sin tredje raka uppflyttning, vilket innebär att man nästa säsong spelar i Serie A igen.

- Jag lovade en sak, jag sa att jag skulle ta Parma tillbaka till Serie A. Jag höll mitt löfte, säger lagkaptenen Alessandro Lucarelli till Sky Italia.

40-åringen var kapten när klubben försattes i konkurs.

Det blev en dramatisk avslutning. Parma vann sista matchen, mot Spezia, med 2-0 och tack vare att Frosinone kryssade mot Foggia på hemmaplan (släppte in 2-2-målet i 89:e minuten) blev Parma tvåa på bättre målskillnad.

- Det här kan inte vara på riktigt. Det är omöjligt. Ingen hade kunnat föreställa sig en avslutning likt den här, inte ens i de vildaste av drömmar.

Enligt journalisten Tancredi Palmeri är det här första gången som ett lag når Serie A efter att ha gått upp en serie tre år i rad.

Sedan tidigare är Empoli klart för spel i Serie A till nästa säsong.

