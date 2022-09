Krönika: Allegris Juve är bland det värsta jag har sett

För första gången på länge så matchade och slog Piolis mannar Inter fysiskt. Simone Inzaghi agerade när det stod 3-1, lite försent och lite typiskt för tränaren. Han agerar när katastrofen är skedd och inte innan. Det fanns helt klart möjlighet att agera i halvtid eller tidigt i andra halvlek innan Milan satte dit de två målen. För Intersupportrarna påminner det nog om bortamatchen mot Lazio när Inter föll med 3-1. Inzaghi agerade först vid underläge och det resulterade i förlust. Om frågetecknen är många i Inter, är utropstecknen många i Milan och när Inter gick för kvittering bytte Pioli in Kjaer för att täppa till bakåt, det lyckades han med. Milano är återigen rödsvart.

Ikväll drar äntligen Champions League igång. Alla är överens om att Antonio Conte är en av världens bästa tränare, men det finns ett frågetecken i hans karriär och det är Europaspelet. Med Inter åkte Conte ut två gånger i rad i gruppspelet. Inter gick förvisso till Europa League-final där de förlorade mot Sevilla, men i Champions League har inte Conte levererat. Kollar man på Contes poängsnitt i Champions League är det 1.38 poäng per match. Detta att jämföra med Contes helt bisarra siffror i Serie A där han på 188 matcher snittar 2.26 poäng per match. I Premier League snittar italienarens lag 2.12 poäng per match på 110 matcher. Tottenham har fått en bra lottning och nu behöver Antonio Conte verkligen bevisa att han är värd epitetet som en av de bästa tränarna i världen.