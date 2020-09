Kulusevski avslöjar - blev uppringd av Zlatan: "Trodde aldrig han skulle ringa mig"

Juventus betalade runt 450 miljoner kronor till Atalanta för att köpa loss den svenske supertalangen Dejan Kulusevski. Övergången blev klar i januari, men under fredagen, inför helgens premiär mot Sampdoria, presenterades svensken för ett samlat pressuppbåd.

Under presskonferensen talade Kulusevski bland annat om målsättningen med säsongen.

- Jag har tur som är i Juventus. Jag är här för att vinna allting, allt från träningsmatcher till tävlingsmatcher. Och så vill jag utvecklas och bli bättre varje dag.

Kulusevski säger sig vara oerhört laddad på att arbeta med den nye coachen, mittfältslegendaren Andrea Pirlo, som tog över efter Maurizio Sarri som fick sparken.

- Mister Pirlo är fantastisk. Han pratar mycket med mig och att få bli tränad av honom är en ära. Det han säger till mig gör skillnad, säger Kulusevski om tränaren, som nyligen fick sin tränarlicens.

Som väntat fick Kulusevski återigen prata om Cristiano Ronaldo - och de båda verkar komma överens mycket väl.

- Han är fantastisk. Vi pratar mycket och han är väldigt trevlig. Jag har tur som får spela med honom. Jag hoppas kunna hjälpa honom och hans komplimanger fungerar som bränsle för mig.

Kulusevski förklarar att han är öppen kring att spela på olika positioner, vare sig det blir som ytterforward, tia eller längst fram.

- Jag har spelat i många olika roller. Jag kan spela där tränaren vill ha mig och jag känner mig trygg i alla roller. Det beror ju också på motståndet.

I samband med presskonferensen berättade också Kulusevski att den svenske superstjärnan Zlatan Ibrahimovic tog kontakt med honom efter att Juventus-affären blev klar.

- Han var min idol. Han har öppnat dörrar i Sverige som ingen annan har gjort tidigare, säger Kulusevski enligt football-italia.net och fortsätter:

- Vi har pratat. Han ringde mig. Det var stort för mig. När jag var liten trodde jag aldrig att Zlatan skulle ringa mig.

Nyligen valde just Milan-forwarden Ibrahimovic att ge sig in i debatten om Kulusevski ska få en startplats i landslaget eller inte. Efter att talangen sagt i C More att han var "chockad" över att han inte fick mer speltid än 20 minuter mot Frankrike i Nations League skrev Zlatan följande, på Twitter, om förbundskaptenen Janne Anderssons hantering av Juventus-spelaren:

"Vilket jävla skämt. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll".

Kulusevski sa under den aktuella landslagssamlingen följande om tweeten från Ibrahimovic:

- Jag ser upp till honom och jag är tacksam över det han gjort. Men jag kan inte kommentera det han säger. Det får han stå för. Det är Zlatan. Jag vet inte vad jag ska säga.

Under fredagens pressträff offentliggjordes det också vilket tröjnummer som Kulusevski får i Juve. 44.

Juventus inleder säsongen på söndag mot Sampdoria.

Matchen visas på C More Fotboll och på cmore.se med avspark 20.45. Inför matchen visas även, med start 19.30, det nya programmet Fotbollssöndag Europa, på Fotbollskanalen och C More.