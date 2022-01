Kulusevski bekräftar - lämnar Juventus: "Hoppas jag kommer tillbaka en dag"

Att Dejan Kulusevski, 21, är nära en övergång till Tottenham är ingen hemlighet vid det här laget. Enligt omfattande medieuppgifter förväntas 21-åringen skriva på för Spurs innan transferfönstret stänger på måndag.

Och nu är Kulusevski på väg, alltså bokstavligt talat, till London. På söndagskvällen sågs svensken på Turins flygplats för att resa till öarna, och då passade han på att bekräfta sin flytt för italiensk press.

- Jag har haft en bra tid här. Jag hoppas att jag kommer tillbaka en dag, säger Kulusevski enligt Tuttomercatoweb.

Dejan Kulusevski har kontrakt med Juventus till 2025. Enligt transferexperten Fabrizio Romano lånas 21-åringen ut till Tottenham med en köpoption inskriven i avtalet, en option som kan bli obligatorisk under vissa omständigheter.

Totalt noterades Kulusevski för nio mål samt tio assist på 74 matcher i Juve-tröjan sedan han värvades från Atalanta sommaren 2020.

New Tottenham signing Dejan Kulusevski here set to fly to London as expected: “I had a very good time at Juventus, I hope one day to return”, he said as goodbye to Juventus fans. 🛩🇬🇧 #THFC



