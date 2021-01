Kulusevski hoppas på Ibrahimovic i EM: "Vore underbart"

Juventus-talangen Dejan Kulusevski, 20, hoppade under söndagen in i Turin-lagets 3-1-seger mot Sassuolo i Serie A. Svensken kom redan in i den 43:e minuten, då Paulo Dybala linkade av skadad och stod för flera fina aktioner i matchen. Kulusevski gjorde sitt fjärde raka inhopp i ligaspelet, men lämnade dock den här gången planen utan mål och assist.

Nu berättar 20-åringen mer om sina känslor efter segern.

- Jag hade bara en sak i tankarna när jag kom in, och det var att vinna matchen. Jag kunde ha gjort mycket bättre ifrån mig, men jag är glad över att vi fick med oss poängen, säger han till italienska Sky enligt Football-Italia.

Kulusevskis Juventus är därmed nu sju poäng bakom Zlatan Ibrahimovics Milan i serieledning i Serie A. Kulusevski berättar att han har kontakt med Ibrahimovic.

- Vi skriver till varandra. Han är en idol, då knappt någon i världen kan göra det han gör. När han säger bra saker om mig, så får det mig att jobba ännu hårdare på nästa träning eftersom att jag blir stolt, säger han.

Kulusevski hoppas vidare på att Zlatan Ibrahimovic deltar i EM till sommaren med svenska landslaget. Ibrahimovic har öppnat för en comeback och han har haft ett möte med förbundskaptenen Janne Andersson i Milano, men ännu är det ovisst om det blir en återkomst i Blågult för 39-åringen.

- Jag hoppas verkligen att han återvänder till landslaget till EM. Det vore underbart för mig och för hela Sverige. Kom igen, "Ibra", säger han.

Kulusevski är den här säsongen noterad för tre mål och två assist på 19 framträdanden. I Blågult har Kulusevski gjort ett mål på åtta A-landskamper.