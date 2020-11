Kulusevski om lönelyftet, Zlatans succé och Juves motgångar: "Då kommer sanningen fram"

Just nu är Dejan Kulusevski hemma i Sverige för spel med landslaget, som spelar en avgörande Nations League-match mot Kroatien (seger krävs för att ha chansen att hänga kvar i A-divisionen). 20-åringen bytte Parma mot Juventus i somras och känner att han kommit in i sitt nya klubblag mer och mer. Han njuter i Turin.

- Jag är jätteglad. Jag har kommit in i det fantastiskt bra. Jag har spelat väldigt mycket, på olika positioner. Det har varit lärorikt, säger Kulusevski.

Svensken har fått fyra starter och två inhopp i Serie A hittills, samt två starter i Champions League. Laget har dock inte presterat så bra som man hoppas kunna göra. Man har fyra kryss på de sju inledande ligamatcherna och mot Barcelona i CL blev det förlust med 2-0 på bortaplan.

- Vi har haft lite oflyt med resultaten, men jag är väldigt nöjd med vår utveckling. Jag är väldigt säker på att vi kommer göra det mycket bättre från oss i framtiden.

Just nu toppas Serie A av Milan, där svenske 39-åringen Zlatan Ibrahimovic smäller in mål.

Kulusevski säger följande om Milan som titelutmanare:

- De är bra. De har börjat riktigt bra. Sen får vi se hur långt det räcker. Men jag är väldigt imponerad, framför allt av Zlatan.

- Det känns som att han har burit Milan. Han har gjort Milan mycket bättre. Och de unga spelarna spelar väldigt bra med honom. Det ska bli intressant att se hur bra de kan vara sett över hela säsongen och vilken utveckling de kommer ha.

Nyligen publicerade La Gazzetta dello Sport sin årliga lista över Serie A-spelarnas löner. Enligt tidningen har Kulusevski tiobdubblat sin lön efter flytten till Juventus. Han ska numera ha en årslön på 2,5 miljoner euro (25 miljoner kronor).

- Det (pengar) betyder trygghet. Inget annat. Det kommer inte förändra mig, det kommer inte förändra någon i min närhet. Men det är en extra trygghet.

- Jag är fortfarande ung och det är nya grejer som händer i livet. Jag har handskats med det på ett bra sätt och jag har fått väldigt mycket tips från människor runt omkring mig.

I en tv-intervju med Fotbollskanalen utvecklar också Kulusevski sina tankar om missräkningarna som Juventus åkt på den senaste tiden.

- Det är vissa resultat som vi inte är nöjda med, då får man kritik. Då lär man sig ännu mer. När det blir lite tuffare kommer sanningen alltid fram, så det har varit väldigt lärorikt.

Italienska medier har hyllat Kulusevski för hans inledning i Juventus. Men han säger sig inte läsa vad som skrivs.

- Så lite som möjligt, helt allvarligt. Ena dagen skrivs det negativa grejer och då kan man inte ta åt sig, andra dagen är det mycket positivt.

- Det viktiga är hur mina lagkamrater och tränarstaben känner. Jag får väldigt mycket hjälp av Pirlo (Andrea, Juventus tränare).

Han förklarar dock att det är svårt att undvika omvärldens tankar om honom.

- Det är klart att man läser sådana grejer, det kanske är någon (kompis) som skickar. Det hjälper mig dagen efter. Det ger positiv energi, och det behöver alla människor.

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.