Kulusevski om risken för CL-avstängning och Super League-kaoset: "Var mycket"

För ett tag sedan slog tolv europeiska giganters plan på att bryta sig loss från Uefas klubblagsturneringar (exempelvis Champions League) för att skapa en egen "superliga" ner som en bomb. En av klubbarna som ligger bakom idén är Juventus, där svenske Dejan Kulusevski spelar.

Nu berättar landslagsstjärnan om dygnen som vände upp och ner på fotbollsvärlden och som ledde fram till att nio av Super League-klubbarna hoppade av projektet.

- Det var ganska mycket de dagarna. Det var många som skrev och ville höra om jag visste mer. Men vi spelare visste ingenting, säger Kulusevski.

- Men det gick ner ganska snabbt. Det var många som pratade under de dagarna men i slutändan så dog det ut snabbt.

Kulusevski berättar att han inte hade velat se att Super League blev verklighet.

- Nej, det hade jag inte.

Överlag under den gångna säsongen har det varit stökigt i Juventus. Super League är bara en av sakerna som skapat brus. Tränaren Andrea Pirlo har varit satt under hård press, precis som resten av klubbledningen. Under onsdagen lämnade exempelvis sportchefen Fabio Paratici.

- Det har varit speciellt. Det är svårt som spelare, vi märker ju när det händer grejer runt omkring. Vi försöker fokusera bara på fotbollen, men ibland blir det så här. Man får göra det bästa av situationen. Det var nytt för oss allihopa, men ibland händer det i fotbollen. Allting går inte riktigt som man tänkt sig, kommenterar Kulusevski allt som hänt runt omkring planen.

Juventus är en av tre klubbar som faktiskt inte övergett Super League- projektet, vilket gör att man kommer straffas av Uefa. Spanska Cadena COPE rapporterade i dagarna att Juve kan stängas av från spel i Champions League. Marca har hävdat att det är tal om en avstängning över en eller två säsonger.

- Jag skulle inte tro det. Vi får se. Men säger de att de ska göra det kanske de kommer göra det. Jag tror inte de kommer göra det, säger Kulusevski.

Skulle de tre klubbar som fortsatt inte dragit sig ur Super League-projektet kastas ut ur Champions League innebär det att Real Sociedad, som kom femma i La Liga under den gångna säsongen, får en plats i turneringen. Det eftersom Barcelona och Real Madrid försvinner.

Svenske forwarden Alexander Isak spelar i Real Sociedad och säger:

- Jag tror inte vi tackar nej till den platsen. Det är svårt att veta. Det snackas väldigt mycket om vad som ska hända och man får helt enkelt bara vänta och se. Men skulle vi få en Champions League-plats gratis, så varför inte?