Kulusevskis agent utpekad i utredning - väntas till förhör

Det var i slutet av november som den italienska ekobrottsmyndigheten genomförde en räd mot Juventus kontor i Turin och Milano.

Detta efter misstankar om bokföringsbrott mellan 2019 och 2021 kopplat till spelarövergångar och agentarvoden, bland annat i samband med bytesaffären mellan Miralem Pjanic (som flyttade till Barcelona) och Arthur.

Nu har ytterligare misstankar väckts i det som numera kallas Prisma-utredningen. Det berör våren 2020 då Serie A-fotbollen låg nere på grund av pandemin och spelarna skulle avstå från sina löner. Enligt åklagare finns det emellertid bevis på att vissa spelare ändå fick lön utbetald efter en privat överenskommelse med Juventus.

Gazzetta dello Sport pekar nu ut agenten Alessandro Lucci som en slags spindel i nätet, då han påstås ha hjälpt Juventus med att formulera privata överenskommelser med vissa spelare. Lucci väntas till förhör hos åklagare inom de kommande dagarna.

Juventus-spelaren Paulo Dybala har suttit i ett tre timmar långt förhör med åklagare under fredagen, men misstänks inte för något brott.

Lucci har bland annat Juventus-duon Juan Cuadrado och Leonardo Bonucci i sitt stall, men även Dejan Kulusevski. Landslagssvensken lämnade som bekant Juventus för Tottenham i januarifönstret.

När Kulusevski bytte till Lucci som agent i fjol skedde det under uppmärksammade former. Svenskens tidigare agent Stefano Sem hävdade nämligen att Bonucci övertalade Kulusevski att byta agent. Enligt Fifas regler är det inte tillåtet att försöka få spelare, som är under kontrakt med en annan agent, att byta.

Men Kulusevski själv menade att allt gick rätt till.

- Jag tror jag hade rätt att byta agent i och med att kontraktet tog slut. Jag vet inte vad som skulle vara konstigt med det, sa landslagsstjärnan i juni 2021.