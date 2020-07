Kulusevskis imponerande siffror efter fullträffen mot Atalanta

Dejan Kulusevski nätade för tredje matchen i rad när Parma förlorade mot Atalanta med 2-1.

Och målet innebär nu att svensken kan stoltsera med fina siffror. Målet var svenskens tionde den här säsongen, samtliga har han gjort i ligan, och han har även svarat för tio målgivande passningar i Serie A det här året, enligt Opta.

I och med att han nådde tio mål och tio assist blev svensken den första utländska spelaren under 21 år sedan 2013 att nå tvåsiffrigt i de kolumnerna, enligt Opta. De senaste spelarna som stod noterades för milstolpen var Mauro Icardi, då i Inter, och Eric Lamela, då i Roma.

10 - Dejan #Kulusevski is the first foreign player under the age of 21 to reach double figures for goals in a Serie A season since Mauro Icardi and Erik Lamela in 2013. Extraordinary.#ParmaAtalanta pic.twitter.com/rXEZpHvmg2