Kulusevskis sorg: "Vila lugnt - älskade din energi"

Under tisdagen meddelar Atalanta att Willy Braciano Ta Bi, som tillhör klubbens akademi, har gått bort i cancer. Ta Bi blev 21 år gammal.

En som sörjer den bortgångne spelaren är svenske Dejan Kulusevski som var lagkamrat med Ta Bi när de bägge tillhörde Atalanta.

På Instagram skriver Kulusevski:

"Vila lugnt min bror. Älskade din energi".

Atalanta sörjer också Ta Bis bortgång. På Twitter skriver klubben:

"Vi sörjer den alldeles för tidiga bortgången av vår spelare och U19-mästare Willy Braciano Ta Bi och delar sorgen med hans familj och närstående. Vila i frid, Willy".

We mourn the premature passing of our player and U19 Champion of Italy Willi Braciano Ta Bi and share the grief of his family and beloved ones. Rest in peace, Willy.