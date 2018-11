Lazio-inhoppare förstörde Milans fest - kvitterade i 94:e (!) minuten

AC Milan föll senast med 2-0 mot Juventus och tappade därmed mark till den absoluta toppstriden i Serie A. I kväll väntade ett nytt toppmöte med Lazio och båda lagen behövde en seger i jakten på Juventus och i kampen om Champions League-platserna.

Lazio dominerade till en början matchen. Lagets skyttekung Ciro Immobile var vid ett tillfälle nära att näta, men fick inte utdelning. Därefter tryckte Milan på framåt. Hakan Calhanoglu var nära med ett farligt avslut, men Thomas Strakosha räddade skottet.

I andra halvlek fick Milan till slut utdelning. Davide Calabria mötte ett inspel bakom hemmalagets backlinje ute på högerkanten och satte in bollen i straffområdet till Franck Kessie som, via en hemmaspelare, sköt 1-0.

Milan såg där och då ut att vara på väg mot en blytung seger, men i den fjärde övertidsminuten förändrades allting. Lazio-inhopparen Joaquin Correa tog emot en boll i straffområdet och sköt 1-1, vilket också blev slutreslutatet.

Lazio höll därmed Milan bakom sig i tabellen och är fortsatt fyra i Serie A. Milan är placerat på femteplats i ligatabellen.

