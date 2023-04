Leao avslöjar Ibrahimovics reaktion: "Han skrattade åt det"

Milan-stjärnan Rafael Leao, som imponerat med 13 mål och tolv assist på 41 matcher den här säsongen, har även en musik-karriär vid sidan av planen.

Leao, som går under artistnamnet "Way 45", släppte sitt första rapalbum under 2021, och senare i år följs det upp av ett nytt album. I en intervju med Rolling Stone UK berättar han mer om sitt stora musikintresse.

- Jag har alltid velat göra något inom musik och jag tycker verkligen att det är ett sätt för mig att uttrycka mig, då jag är blyg. Jag är en blyg person och jag visar inte alltid mina känslor, men genom musiken kan jag göra det, och det är som en annan värld för mig, säger han till Rolling Stone UK.

Leao har samtidigt fått blandade reaktioner från sina lagkamrater i Milan gällande musikintresset, och en som reagerat är Zlatan Ibrahimovic.

- Vissa har skrattat åt det, medan andra har varit mer stöttande. Zlatan Ibrahimovic skrattade åt det. Han skrattade åt det och sa åt mig att fokusera på fotboll istället. Men resten har sagt till mig att fortsätta att göra min grej, säger han.

Leao kom till Milan från Lille under 2019 och är i dag en av lagets viktigaste spelare. Han har kontrakt med storklubben till sommaren 2024.