Legendar hyllar Ibrahimovic: "Aldrig försent för comeback - vet vad jag pratar om"

Zlatan Ibrahimovic, 39, spelade senast i svenska landslaget under EM 2016, men blev under tisdagen uttagen av förbundskaptenen Janne Andersson till den kommande VM-kvalsamlingen. Andersson öppnade även för att Ibrahimovic kan komma att bli uttagen till EM i sommar.

Om Ibrahimovic kommer till spel i EM kan svensken även slå flera rekord. Han kan bli den äldste utespelaren i ett EM och även den äldste målskytten någonsin.

Nu går Kameruns landslagsikon Roger Milla, 68, ut och hyllar svensken.

"Det är aldrig försent för att göra comeback. Jag vet vad jag pratar om, Zlatan Ibrahimovic", skriver Milla på Twitter.

Milla spelade för Kameruns landslag mellan 1973 och 1994 och var 42 år gammal när han var med och spelade VM 1994 i USA med sitt landslag. Milla är den tredje äldsta spelaren som spelat i VM.

It’s never too late to make a comeback. I know what I am talking about @Ibra_official. 😉 https://t.co/6GOtvOyhO2