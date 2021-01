Legendaren: "Dybala i samma kategori som Maradona och Neymar"

När Juventus tog en tung seger i Serie A mot Sassuolo klev stjärnanfallaren Paulo Dybala av skadad. Efter matchen bekräftade Juventus att Dybala blir borta i 15 till 20 dagar på grund av en knäskada. Detta innebär att han bland annat missar stormötet med Inter på söndag.

Nu hyllas 27-åringen av den tidigare Juventusspelaren Michel Platini.

- Jag gillar Paulo (Dybala) väldigt mycket. Han är i samma kategori som spelare som (Diego) Maradona och Neymar... han kanske har lite mindre talang, vi får se, säger den tidigare Uefa-presidenten till La Gazzetta dello Sport och fortsätter:

- Han är inte (Cristiano) Ronaldo, han är inte (Lionel) Messi och han är inte en "regista", han är en offensiv spelfördelare som spelar striker. Han gör också tillräckligt med mål.

Den här säsongen har Dybala gjort tre mål och två assist på 16 framträdanden.

I morgon söndag, möter Juventus Inter på bortaplan med avspark 20.45. Matchen ramas in i Fotbollssöndag Europa, med start 20.00 på C More Fotboll.