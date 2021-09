Linnér gjorde debut för Brescia - första matchen på nära två år

Tidigare AIK-målvakten Oscar Linnér, 24, har fått ont om speltid under de senaste åren. Målvakten lämnade AIK för tyska laget Arminia Bielefeld under vintern 2020 och satt under vårsäsongen samma år på bänken i 2. Bundesliga. Under förra säsongen fick han heller inte speltid, då han var tvåa bakom hyllade målvakten Stefan Ortega i Bundesliga.

Linnér blev i somras utlånad till italienska Serie B-laget Brescia, och har under inledningen av säsongen varit fast på bänken i Italien. Detta fram till i kväll.

Linnér hoppade under fredagen in mot Crotone i halvtid på hemmaplan och ersatte finländaren Jesse Joronen mellan stolparna. Brescia ledde då med 1-0 och gick senare upp till 2-0-ledning innan laget tappade till slutresultatet 2-2 och kryss.

Linnér fick därmed göra sin första tävlingsmatch på nästan två år. Senast han spelade en tävlingsmatch var med AIK mot Örebro SK på hemmaplan den 5 oktober 2019.

Brescia toppar Serie B med tio poäng efter fyra spelade matcher i andraligan. Härnäst väntar spel mot Marcus Rohdéns Frosinone borta den 20 september i ligan.