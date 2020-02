LISTA: Tio profiler som bytt klubb i vinter

Erling Braut Haaland

En av Europas mest eftertraktade talanger presenterades av Borussia Dortmund under hösten. Den tyska klubben värvade 19-årige Erling Braut Haaland för 20 miljoner euro, drygt 200 miljoner kronor och så här långt ångrar sig nog inte tabellfyran i Bundesliga.

Haaland har spelat tre matcher så här långt för sin nya klubb, där han har varit inhoppare i två och startat en. Hur det har gått? I första matchen mot Augsburg fick han 34 minuter på planen och bjöd på ett hattrick. Matchen därpå hoppade han in mot Köln – och skickade in två mål under sina 25 minuter på planen och i går, lördag, fick han chansen från start och levererade då två nya mål samt en assist.

Sju mål och en assist på 136 minuter alltså. Ett hyfsat facit.

Haalands kontrakt med Dortmund löper ut den 30 juni 2024.

Christan Eriksen

Från en nordbo till en annan. Christian Eriksen satt på ett utgående kontrakt med Tottenham och ville ha en ny utmaning. Det fick han till slut också. Med några dagar kvar av transferfönstret meddelade Inter att dansken var kvar för den italienska klubben. Prislappen? 20 miljoner euro, drygt 200 miljoner kronor.

Eriksen fick ett par dagar efter att övergången presenterats göra sin debut för sin nya klubb när han hoppade in i 2-1-segern mot Fiorentina i Coppa Italia.

Danskens facit under sin tid i Spurs? Över 300 matcher, 69 mål och 89 assist.

Eriksens avtal med Inter löper ut den 30 juni 2024.

Zlatan Ibrahimovic

Efter fjolårets säsong i MLS löpte Zlatan Ibrahimovics kontrakt med Los Angeles Galaxy ut. Därefter var han ryktenas man och placerades i flertalet olika klubbar. Några av dem? Napoli, Bologna, Boca Juniors och Flamengo.

Men till slut blev det en återkomst till Milan för svensken, en klubb som han representerade mellan sommaren 2010 och sommaren 2012, under den sejouren noterades Ibrahimovic för 56 mål på 85 matcher.

Återstår att se om den numera 38-årige anfallaren kommer upp i samma målproduktion som senast i Milano-klubben. Så här långt har Zlatan noterats för två mål på fem matcher.

Kontraktet med Milan? Det är skrivet fram till sommaren med option om att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Bruno Fernandes

En av januaris stora snackisar. Bruno Fernandes till Manchester United eller inte? Det uppgavs att Sporting och United var överens, sedan var de inte överens. Men en månads lång följetong fick till slut ett….just det, ett slut.

Den 30 januari meddelade United på sin hemsida att portugisen var klar för klubben. En övergång som landade på 55 miljoner euro, drygt 580 miljoner, plus bonusar – som gör att övergången i slutändan kan landa på 80 miljoner euro, drygt 845 miljoner kronor.

Två dagar senare efter det att övergången var officiell gjorde Fernandes debut när United kryssade hemma mot Wolverhampton. ”Han kommer att bli en förstklassig spelare”, sa managern Ole Gunnar Solskjær efter mittfältarens debut i lördags.

Förstklassig spelare eller inte, publiken på Old Trafford lär snabbt göra sin bedömning. Klart är i alla fall att Fernandes stannar i Manchester till sommaren 2025.

Yannick Carrasco

Yannick Carrasco lämnade Atlético Madrid 2018 för spel med kinesiska Dalian Professional. Under sin tid i Kina noterades belgaren för 52 matcher, 24 mål och 17 assist. 26-åringens avtal med den kinesiska klubben löper ut den 31 december 2022 – men resten av den här säsongen är han en Atlético-spelare.

Madrid-klubben meddelade på deadline day att Carrasco återvänder till klubben på ett säsongslångt lån. Under sin senaste sejour i den spanska huvudstaden noterades mittfältaren för 124 matcher och 23 mål.

Kanske kan han få fart på Atléticos målskytte den här säsongen? Diego Simeones lag har endast producerat 22 mål på 22 matcher i La Liga. Det är bara Espanyol, Leganés, Celta Vigo, Eibar och Real Valladolid som har gjort färre.

Kevin-Prince Boateng

Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona och Fiorentina. Listan på klubbar som Kevin-Prince Boateng har representerat kan minst sagt göras lång.

Och nu kan ytterligare en klubb adderas till den redan långa listan. Framåt småtimmarna på deadline day presenterade Besiktas 32-åringen. Boateng ansluter till den turkiska klubben på lån som sträcker sig säsongen ut.

Hans nuvarande kontrakt med Fiorentina? Det går ut sommaren 2021.

Emre Can

18 månader i Juventus blev det för Emre Can. 26-åringen, som har haft lite otur med skador under den senaste tiden, ryktades vara på väg bort under januarifönstret – men det dröjde in till det sista innan en affär blev klar.

På transferfönstrets sista dag meddelade Borussia Dortmund att Can kommer spela i den tyska klubben säsongen ut. Mittfältaren lånas alltså ut från italienarna till tyskarna till sommaren, där Dortmund även har en option i avtalet som gör att övergången kan bli permanent om ett antal parametrar uppfylls.

Cans nuvarande avtal med Juventus löper ut sommaren 2022.

Steven Bergwijn

Harry Kane är långtidsskadad och kan i värsta fall vara borta resten av säsongen. Att José Mourinho ville få in en anfallare som kunde täcka upp för lagkaptenen var inte direkt någon hemlighet. Och portugisen fick till slut som han ville.

Valet? Det föll på PSV Eindhovens Steven Bergwijn. Spurs presenterade nederländaren ett par dagar innan fönstret stängde och övergångssumman landade, enligt The Guardian, på 25 miljoner pund, drygt 310 miljoner kronor.

Under sin tid i PSV Eindhoven den här säsongen noterades Bergwijn för fem mål och tio assist på 16 framträdanden i Eredivisie.

Avtalet med Tottenham stäcker sig fram till 2025.

Keisuke Honda

En av Japans största fotbollsprofiler de senaste tio åren har varit Keisuke Honda. Under sin karriär har den numera 33-årige japanen hunnit med att spela för klubbar som CSKA Moskva, AC Milan och Melbourne Victory.

Senast spelade han i nederländska Vitesse, som han dock lämnade i december. Men karriären fortsätter för Honda. 33-åringen presenterades i januari av brasilianska Botafogo, vilket innebär att Honda nu kommer att spela klubblagsfotboll på sin femte världsdel.

Med sina 98 landskamper för Japan är Honda den nionde meste landslagsmannen – där han även är fjärde bäst i historien med sina 37 mål i den japanska landslagsdressen.

Javier Hernández

Zlatan Ibrahimovic lämnade Los Angeles Galaxy för att återvända till Milan. Vem den amerikanska klubben tog in som ersättare? Javier Hernández, kanske mer känd som "Chicharito".

Den mexikanske anfallaren är den meste målskytten i det mexikanska landslagets historia och kommer närmast från Sevilla. Tidigare i karriären då? Där 31-åringen hunnit med att avverka en hel del klubbar, bland annat Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen och West Ham.

Framtiden får utvisa om "Chicharito" producerar lika många mål som Zlatan gjorde i klubben. Klart är i alla fall att LA Galaxy har sålt dubbelt så många årskort sedan Hernández ankomst jämfört med samma tidsram när svensken anlände till klubben.

Fotnot: Dejan Kulusevski såldes till Juventus i vinter, men kommer fortsatt spela för Parma säsongen ut, och är därför inte med på listan.