Mandzukic ledde Juve till ny seger - Ronaldo med osmickrande facit

Juventus kom i premiären undan med blotta förskräckelsen efter 3-2 sent mot Chievo och vann därefter mot Lazio med 2-0 på Juventus Stadium. I kväll ställdes den regerande mästaren mot nykomlingen Parma och jagade tredje raka segern i Serie A.

Två minuter tog det, sedan satt Juventus i förarsätet i matchen. Mario Mandzukic höll sig framme och prickade in 1-0 till Turinlaget. Det stod sig dock inte särskilt länge, då Parmas rutinerade nyförvärv Gervinho i den 33:e minuten presenterade sig för sina nya supportrar och ordnade 1-1 på Ennio Tardini.

I andra halvlek visade sig därefter Juventus åter vara tyngst. Mandzukic var åter i händelsernas centrum och spelade fram Blaise Matuidi med en klackpassning till en kanon av fransmannen och 2-1. Det räckte för ny seger, tre poäng och fortsatt serieledning för Juventus i den italienska ligan.

Nyförvärvet Cristiano Ronaldo fick i likhet med övriga i laget fira tre poäng, men var möjligen inte lika glad över att han för tredje matchen i rad fick lämna planen mållös. Han är därmed även, enligt Squawka Football, noterad för ett mindre smickrande facit med 23 avslut den här säsongen utan att göra mål. Det är fler avslut utan mål är någon annan spelare i Europas fem bästa ligor.

Nu väntar landslagsuppehåll och därefter ställs Juventus den 16 september mot Sassuolo hemma på Juventus Stadium, medan Parma samma dag möter Inter i Milano.

