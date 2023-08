Martínez ledde Inter till premiärseger - sänkte Monza med två mål

Napoli sparkade igång Serie A-säsongen tidigare under lördagen och senare under kvällen var det Inters tur att kliva in i säsongen 2023-24. För motståndet stod Monza, ett annat lag från Lombardiet-regionen, vilket gjorde matchen till ett regionsderby.

Inter stod utan flera nyckelspelare från fjolårssäsongen. Marcelo Brozovic, Milan Skriniar och Romelu Lukaku har alla gått vidare till andra klubbar. Men det stoppade inte Inter - för Lautaro Martínez finns kvar.

Redan i den åttonde minuten gav argentinaren, som under sommaren blivit ny lagkapten, hemmalaget ledningen. På ett inspel från högerbacken Denzel Dumfries stötte Martínez in 1-0 till Inter från nära håll.

Det resultatet stod sig till den 76:e minuten när Martínez slog till andra gången för aftonen. Denna gång noterades nyförvärvet Marko Arnautovic från Bologna för assisten.

2-0 skrevs slutresultatet till och Inter inledde säsongen med tre poäng.

Startelvor:

Inter: Sommer - Darmian, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mchitarjan, Dimarco - Thuram, Martínez.

Monza: Di Gregorio - D'Ambrosio, Caldirola, Mari - Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos - Colpani, Maric, Caprari.