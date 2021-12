Milan bekräftar mardrömmen: Kjær missar resten av säsongen

Det var i onsdagens Serie A-möte mellan Genoa och Milan som Simon Kjær tvingades bryta matchen redan efter fyra minuters spel. Milan-mittbacken linkade då av planen med en befarad korsbandsskada.

Under fredagen opererades den danske landslagsförsvararen i sitt vänstra knä. Nu bekräftar Milan via sin officiella hemsida att Kjær blir borta från spel i sex månader med en skada på korsbandet. Ett riktigt mardrömsbesked för de rödsvarta, då Kjær varit en given del av mittförsvaret och startat tio ligamatcher i höst.

Gazzetta dello Sport rapporterar samtidigt att Milan redan har börjat leta efter en ersättare till Kjær. Enligt tidningens uppgifter är Nikola Milenkovic (Fiorentina) samt Luiz Felipe (Lazio) två potentiella värvningar. Milan-tränaren Stefano Pioli sägs dock vilja testa klubbens egna alternativ först innan han ger sig ut på transfermarknaden.

Milan vann till slut matchen mot Genoa med 3-0 efter att Zlatan Ibrahimovic gjort ledningsmålet på frispark. Milanoklubben ligger nu på andra plats i Serie A, en poäng bakom serieledaren Napoli, med 15 omgångar spelade. Serie A avslutas den 22 maj.