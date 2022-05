Milan bekräftar: Zlatan har opererats - blir borta 7-8 månader

På onsdagen meddelar Milan att Zlatan Ibrahimovic har genomfört en operation av sitt vänstra knä, som han har haft stora problem med under säsongen. Milanoklubben berättar att operationen, som genomfördes av läkare Bertrand Sonnery-Cottet i Lyon, Frankrike var planerad sedan en tid tillbaka.

Enligt Milan var operationen lyckad och prognosen är nu att 40-åringen förväntas bli borta från spel i sju till åtta månader. Serie A-klubben förklarar att ingreppet har gjorts för att behandla en skada i främre korsband och menisk.

I går, tisdag, rapporterade italiensk media om att Ibrahimovic bestämt sig för att spela vidare, om en kommande läkarundersökning visar att han inte behöver genomgå en operation. Nu har svensken alltså tvingats till operation, vilket sätter ett stort frågetecken kring hans framtida spelarkarriär.

Enligt Calciomercato-journalisten Daniele Longo, som följer Milan på nära håll, har Ibrahimovic dock inte ändrat uppfattning om sin framtid trots operationen: han vill fortsätta spela.

Efter att Milan säkrat Scudetton i söndag uttalade sig Zlatan själv om sin framtid i en intervju med TV4:

- Jag ska inte gå in på detaljerna nu. Detaljerna kommer komma ut snart och då kan jag prata om det. Nu ska vi njuta av vinsten. Bara njuta, sa Ibrahimovic då.

Zlatan Ibrahimovics nuvarande kontrakt löper ut i juni. Milans klubbledningen tror dock att forwarden fortsatt kan bidra till laget på planen, har tuttomercatoweb.com tidigare hävdat. Enligt sajten har klubben därför valt att erbjuda svensken en kontraktsförlängning som han ska ta ställning till.

20 april 2017 ådrog sig Zlatan Ibrahimovic en allvarlig knäskada i samband med en Europa League-match med Manchester United. Svensken opererades då i USA av kirurgen Freddie Fu, som lyckades rädda 40-åringens karriär.

I september 2021 gick Fu bort efter en kort tids sjukdom, varpå han hyllades stort av Ibrahimovic.

"Freddie Fu gav mig en andra chans i min karriär. Jag är fortfarande på toppen tack vare honom. Jag är skyldig honom allt. Tack Freddie Fu. Vila i frid", skrev Zlatan på Twitter då.

Zlatan Ibrahimovic har spelat i Milan sedan han återvände till klubben från LA Galaxy i januari 2020.

Freddie Fu gave me a second chance in my career. I’m still on top just because of him. I owe him everything. Thank you Freddie Fu. Rest in peace pic.twitter.com/PSSQF3Lfou