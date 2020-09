Milan-lån har tagit över Ibrahimovics tidigare tröjnummer: "En ära - men mycket press"

Zlatan Ibrahimovic bar under förra säsongen tröjnummer 21 på ryggen i Serie A, men kommer under den kommande säsongen att åter använda nummer 11 i Milan. Då kommer i stället Brahim Diaz, som kommit in på lån från Real Madrid, att använda nummer 21.

Nu medger den 21-årige spanske mittfältaren att han känner press med anledning av det.

- Att ha tröjan som Ibrahimovic bar förra säsongen är en ära, men det innebär också mycket press. Han är en Milan-ikon, men jag är också glad över att få bära den tröjan med passion, säger 21-åringen enligt Football-Italia.

Diaz ser nu fram emot en bra säsong i Italien.

- Jag är säkert på att vi kommer att ha det jättebra tillsammans, säger han.

Diaz låneavtal med Milan sträcker sig fram till nästa sommar. Vintern 2019 anslöt han till Real Madrid från Manchester City och förra säsongen blev det ett mål och en assist på tio framträdanden med Real Madrid i alla turneringar.