Milan räddade sen premiärpoäng efter dramatisk upphämtning

Milan slutade tvåa bakom antagonisten Inter i Serie A under den gångna säsongen. Inför den nya upplagan av den italienska högstaligan har laget ambitioner om att tampas om Scudetton, men i lördagskvällens premiär mot Torino stötte laget på patrull.

Det var en relativt chanstät första halvlek som mötte åskådarna på San Siro och innan den första akten var över skulle det även bjudas på ett mål – för Torinos del.

Efter ett svepande inlägg kom högerspringare Raoul Bellanova först till bollen. Han nickade sedan bollen i stolpen, innan läderkulan dansade på mållinjen. Där stod sedan Malick Thiaw, som skulle försöka ta bort bollen.

Problemet var dock att Thiaws första tillslag på bollen höll en amatörmässig standard, vilket gjorde att bollen passerade mållinjen innan han lyckades rensa undan och bortaledningen var ett faktum.

Milan tryckte sedan på för att få till en kvittering, men i mitten av andra halvlek fick Milano-laget en riktig kalldusch.

Efter ett snabbt anfall lämnades Duvan Zapata ensam i straffområdet. Colombianen hade sedan inga problem med att nicka in 2-0-målet från nära håll efter ett väl avvägt inlägg.

Men dramatiken hade knappt börjat.

Alvaro Morata lyckades nämligen styra in en reducering precis innan matchen tickade in på stopptid och när Noah Okafor skickade in 2-2 i den 95:e matchminuten var upphämtningen ett faktum.

Hemmalaget tryckte även på för ett segermål, men fick till sist nöja sig med ett kryss och således kunde den nytillträdde tränaren Paulo Fonseca lämna Milan-debuten med hedern i behåll.

Startelvor:

Milan: Maignan - Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers - Bennacer, Loftus-Cheek - Chukwueze, Pulisic, Leão - Jovic.

Torino: Milikovic-Savic - Vojvoda, Coco, Masina - Bellanova, Ricci, Linetty, Illic, Lazaro - Sanabria, Zapata.