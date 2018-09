Milan vann stort mot topplaget - "derbykungen" tvåmålsskytt

Milan inledde årets säsong svagt, men senast fick man bara med sig oavgjort borta mot nykomlingen Empoli. Men i kväll visade laget klass och slog tillbaka topplaget Sassuolo på bortaplan.

Matchen var mållös ända fram tills slutet av första halvlek. Då klev Franck Kessie fram och gav Milan ledningen. Målet blev första halvleks enda, men i den andra fick Milan en drömstart.

Suso, som utsågs till "derbykung" i det senaste avsnittet av Fotbollslabbet, satte dit 2-0.efter 50 minuters spel och målet var en riktig godbit. Mittfältaren fick bollen utanför straffområdet och skruvade in bollen i det bortre krysset. Tio minuter minuter senare målade Sami Castillejo fram till 3-0 för Milan.

Sassuolo reducerade några minuter senare innan Suso kunde göra sitt andra mål och fastställa slutresultatet till 4-1 för Milan.

Segern var Milans blott andra för säsongen och laget ligger nu tia i en haltande tabell. Sassuolo ligger på femte plats men har bara två poäng upp till Napoli på andra plats.

I tweeten nedan visas Susos första mål för kvällen.

