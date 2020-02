Milanlegendaren om Zlatans intåg: "Gett dem en rejäl knuff"

Zlatan Ibrahimovic återvände till Milan den här vintern och anfallaren har satt avtryck direkt genom att svara för tre mål på sju matcher.

Men det är inte bara det rent prestationsmässiga som stjärnan har bidragit med, tycker legendaren Ruud Gullit. Den förre storspelaren menar att Milan är ett lag med större mod med Zlatan.

- Han har gett dem en rejäl knuff framåt och med honom har laget större mod, säger Gullit till La Gazzetta dello Sport.

Gullit spelade i Milan från 1987 till 1993. I klubben vann han bland annat Serie A tre gånger och Champions League två gånger.

