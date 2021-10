Milans mardrömsbesked: Målvakt kan missa resten av året

Den franske landslagsmålvakten Mike Maignan, 26, värvades till Milan för att ersätta Gianluigi Donnarumma i somras. Maignan, som vann franska Ligue 1 med Lille i fjol, tog direkt hand om förstaplatsen mellan stolparna och har stått i Milans nio första matcher för säsongen med tre hållna nollor som facit.

Nu blir Maignan emellertid borta från spel under en längre period. Milan bekräftar under onsdagskvällen, via sin officiella hemsida, att fransmannen har opererats för en skada i sin vänstra handled och blir borta i tio veckor.

Det skulle innebära att Maignan missar resten av höstsäsongen och inte är tillbaka mellan stolparna förrän i januari 2022 när Serie A startar upp igen efter vinteruppehållet. Möjligen kan han vara tillbaka till den sista ligamatchen före uppehållet som spelas den 22 december mot Empoli.

Samtidigt rapporterar den trovärdige transferjournalisten Fabrizio Romano att Milan plockar in den 38-årige målvaktsveteranen Antonio Mirante på ett kontrakt som sträcker sig över resten av säsongen. Mirante kommer att konkurrera med rumänen Ciprian Tatarusanu om förstaplatsen mellan stolparna.

Milan har inlett Serie A-säsongen med sex segrar och ett kryss på de sju inledande omgångarna och ligger tvåa bakom Napoli i tabellen.