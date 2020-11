Milans tränare har testat positivt för covid-19 - träningarna ställs in

Zlatan Ibrahimovic och Milans träning ställdes in under lördagen. Många av spelarna är på landslagsuppehåll, men efter att tränaren Stefano Pioli testat positivt för covid-19 togs beslutet att ställa in träningen.

Tränaren visar inga symptom, men har satts i karantän i sitt eget hem. Övriga spelare och tränare testade negativt.

Träningarna kommer återupptas under måndagen, inför nästa helgs match mot Napoli. Matchen spelas söndag 22 november, med avspark 20.45.

Piolis medverkan i den matchen är nu i stor fara, eftersom det krävs ett visst antal dagar i karantän efter att man testat negativt igen.