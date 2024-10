Morata rasar borgmästaren - tvingas flytta

I somras värvade Milan forwarden Alvaro Morata, 31, från Atlético Madrid. Han skulle flyttat till Corbetta, som ligger i utkanterna av Milano.

Men nu har saker och ting tagit en drastisk vändning.

Corbettas borgmästare Marco Ballarini avslöjade nämligen i ett Fabrizio Romano-likt inlägg på sociala medier att den spanske EM-hjälten skulle bosätta sig i området.

"Here we go! Nej, det är inte ett tidigt aprilskämt. Mästaren Alvaro Morata är vår nya medborgare i Corbetta!", skrev Ballarini på Instagram.

Oturligt för Ballarini är att Morata sett inlägget. Den tidigare Juventus-, Real Madrid- och Chelsea-spelaren är arg och har bestämt sig för att flytta.

"Käre borgmästare, tack för att du har inkräktat på mitt privatliv", skriver Morata på Instagram och fortsätter:

"Som tur är har jag inga värdefulla föremål. Det enda skatten jag har är säkerheten för mina söner, som inte längre går att garantera. Jag trodde Corbetta skulle erbjuda mig ett privatliv, men nu är jag tvungen att byta bostad på grund av din oförmåga att använda sociala medier och skydda medborgare."