Mourinho: "En 40-åring har inte samma potential som en 20-åring - såvida du inte är Zlatan"

Med sju omgångar spelade toppar Milan Serie A. Laget har producerat 16 mål framåt, där åtta av strutarna har kommit från Zlatan Ibrahimovic, 39. Åtta fullträffar som gör att den svenske anfallaren toppar skytteligan.

I en intervju med Tencent Sports (partner till ESPN i Kina) kallar José Mourinho sig för "The Experienced One", i stället för "The Special One", där han även berättar att han nu känner sig starkare än någonsin med anledning av erfarenheterna han fått från att ha tränat lag som Inter, Real Madrid, Chelsea och Manchester United.

- Allt som händer mig i fotbollen nu är bara déjà vu, det är något som jag redan har varit med om, säger Mourinho innan han kommer in på Ibrahimovic.

- Det finns jobb där du behöver vara i form, som en fotbollsspelare till exempel. En 40-åring har, så klart, inte samma potential som en 20- eller 30-åring. Såvida du inte är Zlatan Ibrahimovic, han blir bara bättre för varje år.