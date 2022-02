Mourinho kan bli avstängd efter kommentar till domaren: "Juventus skickade hit dig"

På lördagen möttes Roma och Verona i Serie A, en match som slutade 2-2. José Mourinho var stressad och missnöjd med domaren Luca Pairetto.

I halvlek låg Roma under med 0-2 och tränaren var inte glad. Men i 65:e matchminuten gjorde lagets Cristian Volpato mål och i 84:e fullföljde Eduardo Bove Romas kvittering, men då hade Mourinho redan tappat tålamodet. På stopptid fick portugisen syna det röda kortet efter att ha gjort en "telefongest" mot domaren Luca Pairetto.

Nu riskerar Mourinho att bli avstängd i två eller tre matcher, uppger La Stampa.

Mourinho ska även ha skrikit: "De skickade hit dig med flit, Juventus skickade hit dig" till Pairetto, uppger den italienska tidningen. Piken syftade på att domarens bror, Alberto Pairetto, har arbetat för Juventus de senaste åtta åren.

Mourinhos heta temperament är inget okänt, och det är heller inte första gången Mourinho blir utvisad från tränarbåset efter klagomål mot domaren.

Innan tränaren gick ut från plan kramade han om Veronas tränare Igor Tudor.

Se nedan när Mourinho blir utvisad på stopptid under lördagens match.

Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! 🔴



He's lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd