Mourinho kommenterar PSG-ryktena: "Är här för att jag älskar det"

För ett år sedan skrev José Mourinho på för AS Roma efter att ha fått sparken från Tottenham Hotspur säsongen innan. Under sin första säsong med Romklubben såg han till att ta död på klubbens 14-år långa titeltorka, då Roma i maj tog hem den första titeln någonsin i Europa Conference League.

Det har fått klubbar att återigen få upp ögonen för honom, efter att hans aktie sjunkit en del under den sista tiden i England med Manchester United och Tottenham. Under lördagen uppgav bland annat brittiska The Telegraph att Paris Saint-Germain övervägde att anställa honom, då klubben enligt uppgifter kommer att sparka den nuvarande tränaren Mauricio Pochettino. Parisklubb uppges bland annat se att Mourinhos erfarenhet kan stärka klubbens chanser att vinna Champions League.

ANNONS

Men PSG bör inte hålla andan. Under söndagen kommenterar José Mourinho uppgifterna och utesluter en flytt till Paris, när han fick frågan på en gästföreläsning på Lissabons universitet.

- Jag älskar att vara i Roma. Jag älskar inte att förlora, och jag förlorar mer här än i andra klubbar, men folket här älskar mig och jag har stor empati med folket både i och utanför klubben, säger Mourinho enligt Football-Italia och fortsätter:

- Inget har ljugit för mig, ingen har lurat mig, eller lovat mig saker på transfermarknaden som vi inte lyckats uppnå. Jag är här för att jag älskar det.

Mourinho har kontrakt med Roma till och med 2024.