Mourinho med rejäl utskällning efter uttåget: "Varför sket ni på er?"

Roma blev utslagna ur Coppa Italia efter att ha förlorat mot Inter med 2-0 på tisdagskvällen. I omklädningsrummet efter matchen var besvikelsen stor, inte minst från tränare José Mourinho. Spelarna ska, enligt Corriere dello Sport, ha åkt på en riktigt ordentlig utskällning från portugisen.

- Jag vill veta varför, när ni ställs ansikte mot ansikte med Inter, sket på er under de första tio minuterna. Och så vill jag veta varför ni sket på er under tio minuterna också mot Milan. Allihop. Ingen exkluderad. Jag vill veta varför ni under två år har visat er små mot de stora, sa han, enligt tidningen.

Han menar att Roma blir behandlat som ett barn, för att spelarna beter sig som att de är i konstant underläge. Ett beteende som enligt Mourinho även påverkar domarnas bedömning av laget.

- Inter är ett superlag och ni hade dem framför er och i stället för att hitta rätt så skiter ni på er. En mans största nackdel är att sakna stake, avsaknad av personlighet. Är ni rädda för sådana här matcher? Gå och spela i Serie C där det inte finns några lag med titlar, stora arenor eller någon press på jättebra spel. Ni är personer utan stake, sa tränaren.

Resultatet innebär att Inter går vidare till semifinal i cupen, medan Romas äventyr tog slut i kvartsfinal. I Serie A toppar Inter tabellen och Roma återfinns på sjunde plats.