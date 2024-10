Napoli fortsätter imponera - besegrade Milan på San Siro

Åttondeplacerade Milan tog emot ligaledande Napoli i Serie A:s tionde omgång.

Milan som inte spelade i helgen då klubbens möte med Bologna blev inställt kom till matchen med ett flertal frånvarande nyckelspelare.

Utöver en diger skadelista var både Tijjani Reijnders och Theo Hernandez var avstängda. Samtidigt inledde de offensiva spetspelarna Rafael Leao och Christian Pulisic båda på bänken.

Med detta som bakgrund var det kanske inte så förvånande att det var Napoli som tidigt kopplade greppet om matchen. Redan i den femte minuten tog gästerna ledningen.

Romelu Lukaku tog emot en djupledspassning från Frank Zambo Anguissa, stötte undan sin försvarare och placerade iskallt in 1-0 med bredsidan.

Annons

- Det där har han gjort tidigare på den här arenan, sa TV4:s expert Vicki Blommé.

Lukaku som är ny i Napoli inför den här säsongen spelade i Milans lokalrival Inter i två sejourer, 2019-2021 och 2022-2023.

Milan spelade sedermera upp sig och skapade ett flertal lägen som Alex Meret i Napoli-målet dock kunde avstyra. När Milan inte fick utdelning var det istället Napoli som skulle straffa med sin effektivitet.

Chvitja Kvaratschelia drev in med bollen från vänsterkanten och fick sedan på ett perfekt avslut som skruvade sig in i den bortre burgaveln.

- Han har varit helt osynlig hela första halvleken men nu trycker han in 2-0, sa TV4:s kommentator Adam Pinthorp.

- Typiskt Kvaratschelia, han har knappt syns inte till, jobbar i det tysta och sen blixtrar han till, stämde TV4:s expert Vicki Blommé in.

Annons

Milan gick därmed in i halvtidsvilan i ett tvåmålsunderläge. Hemmalaget fick sedermera till synes en drömstart på den andra akten när Alvaro Morata nickade in en reducering blott en minut in på andra halvlek.

Jublet på San Siro kom dock av sig när domaren efter en VAR-bedömning höjde armen och signalerade för offside.

Milan genomförde byten där både Christian Pulisic och Rafael Leao introducerades från bänken. Den sistnämnde skapade en del oreda och tvingade Meret till en reaktionsräddning när han vek in från vänsterkanten och avlossade.

I matchen slutskede fick Francesco Camarda chansen att hoppa in för hemmalaget och göra säsongsdebut i ligaspelet. 16-åringen blev förra säsongen historisk som den yngste genom tiderna att debutera i Serie A.

Trots offensiva byten och ett stort bollinnehav lyckades inte Milan få hål på Napoli som kunde hålla i sin tvåmålsledning matchen ut.

Annons

Segern innebär att Napoli utökade sin ledning i toppen av ligatabellen till sju poäng när övriga topplag har en match mindre spelad. Milan inkasserade sin tredje förlust för säsongen.