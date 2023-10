Napoli går till domstol - på grund av en docka föreställande Victor Osimhen

Det har stormat kring Napoli och Victor Osimhen den senaste tiden. Relationen mellan klubben och spelaren har fått sig en törn då Napoli gjorde narr av spelaren i en TikTok-video och spelaren hotade med att vidta rättsliga åtgärder.

Nu har en helt annan konflikt blossat upp.

På hyllorna i italienska leksaksbutiker syns en docka där likheterna med anfallaren är slående. Dockan, som går under namnet 'Cicciobello Bomber', föreställer en fotbollsspelare i en ljusblå tröja.

Den har även Osimhens karaktäristiska skyddsmask.

"Det förekommer en docka som avbildar egenskaper tillhörande Victor Osimhen, där han bär en tröja som är väldigt likt tröjan klubbens a-lag bär. SSCN vill klargöra att detta inte är en officiell produkt och skapelsen har inte på något sätt godkänts av klubben", skriver de på sin hemsida.

Enligt fotbollsjournalisten Fabrizio Romano kommer Napoli nu att vidta rättsliga åtgärder mot leksaksföretaget.

"Vi har därför vidtagit passande åtgärder för att skydda våra intressen på lämpligt sätt", skriver de.

Victor Osimhen har gjort fem mål på nio matcher för Napoli den här säsongen. Totalt har det blivit 95 mål på 183 framträdanden för 24-åringen.

