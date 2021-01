För några omgångar sedan fick vi se Milans Rafael Leao göra mål mot Sassuolo - efter endast sex sekunder. Det snabbaste målet i Serie A:s historia.

På söndagen var Napolis Hirving Lozano nära att slå det rekordet. Nio sekunder tog det, sedan hade yttern gett Napoli ledningen borta mot Hellas Verona.

Innan halvlek kunde Hellas Verona kvittera genom försvararen Federico Dimarco.

Lozanos fullträff är det tredje snabbaste målet som någonsin gjorts i ligan.

