Napoli-presidentens utspel: "Kommer aldrig värva en afrikan - såvida han inte skriver under att strunta i AFCON"

Den senegalesiske landslagsmannen Kalidou Koulibaly lämnade nyligen Napoli för Chelsea. Men nu kan det komma att dröja innan Napoli-supportrarna får se en spelare från Afrika värvas till sitt lag igen.

På en livestream under tisdagen meddelade Napolis ägare Aurelio De Laurentiis att han inte kommer värva några afrikaner till sin klubb längre, såvida de inte skriver under på att de inte kommer att delta i afrikanska mästerskapen, AFCON, som alltid äger rum mitt under säsong.

- Jag sa till dem, prata inte med mig om afrikaner längre. Jag älskar dem, men antingen skriver de under något och bekräftar att de inte reser till afrikanska mästerskapen, eller så är de aldrig tillgängliga mellan den turneringen och VM-kvalet, sa Di Laurentiis enligt Football-Italia och avslutade:

- Vi är idioter som betalar dem löner bara för att skicka de runt om i världen för att spela för andra.

Hur detta påverkar de afrikanska spelarna i Napoli, närmre bestämt Victor Osimhen och Andre Zambo Anguissa, framgår inte.