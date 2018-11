Nya uppgifter om Zlatan: "Skrev på för ett och ett halvt år"

Zlatan Ibrahimovic spelar just nu i Los Angeles Galaxy, men under hösten har ryktena kring anfallarens framtid varit många. Först uppgavs Real Madrid vara ute efter svenskens signatur och strax därefter gav sig Milan in i kampen.

På senare tid är det också italienarnas intresse som har skapat flest rubriker. Tidigare i veckan ska också agenten Mino Raiola ha befunnit sig i Milano för att diskutera en eventuell övergång.

Nu kommer ytterligare uppgifter från den italienska journalisten Carlo Pellegatti som säger att Zlatan är klar för Milan.

- Han skrev på för ett och halvt år, säger han enligt Affaritaliani.

Tidigare har det funnits uppgifter om att Milan har erbjudit Zlatan ett halvårskontrakt. Men svensken har hela tiden varit ute efter ett längre kontrakt och nu kan 37-åringen få som han vill.