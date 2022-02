Nytt poängtapp för Milan - spelade oavgjort mot Udinese

Milan var serieledare inför mötet med Udinese. Storlaget fick klara sig utan Zlatan Ibrahimovic, som fortsatt var utanför truppen med en hälseneskada. I stället startade Olivier Giroud på topp.

Efter ett par halvvassa lägen för de båda lagen i matchens upptakt, var det Milan som tog ledningen efter 30 minuter spelade. Sandro Tonali slog ett inlägg mot bortre stolpen och formstarka Rafael Leao kunde ur snäv vinkel slå in bollen i mål. Det blev första halvleks enda fullträff.

Men med dryga timmen spelad kom en kvittering från Udinese. Efter ett långt inkast lyckades gästerna håll kvar bollen i offensivt straffområde och med en cykelspark slog Roberto Pereyra in den mot mål. Destiny Udogie stod rätt för att stöta in den över mållinjen. Den hamnade rakt på Mike Maignan men Milan-målvakten fick inget grepp utan föll tillsammans med bollen in i mål. Målet granskades av VAR och godkändes.

Trots att det återstod en halvtimme av matchen kom det ingen kraftig forcering från något av lagen. I sista sekund hade dock Milan en kontringschans, men trots att sekunder återstod valde domaren då att blåsa av. Efter slutsignalen samlades hela laget kring domaren, rejält irriterade.

Efter matchen är även tränare Stefano Pioli arg. Han menar att Udogies mål kom borde dömts bort för hands.

- Det finns inga tvivel, det är en tydlig hands vid målet. Udinese-spelaren gör mål med handen. Det är osannolikt att VAR inte upptäckte det, så det är ett seriöst misstag som visade sig avgörande för slutresultatet. Det är sant att vi inte gjorde vår bästa insats, men målet borde dömts bort, säger han till DAZN.

Milan tappar därmed poäng och Inter har med en seger i kvällens match chans att ta över serieledningen. De sistnämnda har även efter pågående omgång en match mindre spelad.