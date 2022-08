Officiellt: Alexis Sanchez bryter med Inter

Alexis Sanchez lämnade Manchester United efter en tung period i klubben 2020 och skrev på för italienska Inter. Där fick han en fin start på äventyret. Under sin första säsong i klubben slutade Inter på andraplats i ligan och chilenaren noterades för fyra mål och nio assist på 22 framträdanden. Året efter vann Inter ligan och Sanchez stod för sju mål och sju assist.

Men under året som var gick det inte lika bra. Visserligen vann Inter den italienska cupen, Coppa Italia, men för Sanchez personligen gick det tungt.

Och där stannar hans tid i Inter. Under måndagskvällen bekräftar Milanoklubben att man bryter kontraktet med chilenaren, som härnäst väntas ansluta till Marseille som bosman enligt transferspecialisten Fabrizio Romano.

Totalt blev det 20 mål och 23 assist på 108 framträdanden för Inter för Sanchez.

1️⃣0️⃣9️⃣ appearances 🏟️

2️⃣0️⃣ goals ⚽

3️⃣ trophies 🏆

One unforgettable run towards the corner flag ⛳#GrazieAlexis pic.twitter.com/0amAmPKt5H