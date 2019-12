Officiellt: Ancelottis ersättare klar - Napoli tar in Gattuso som ny tränare

Napoli valde efter gårdagens CL-avancemang, efter seger mot Genk med 4-0, att sparka tränaren Carlo Ancelotti från hans uppdrag. Det kommer efter en turbulent höst, där klubben har gått knackigt i ligaspelet där de ligger 17 poäng efter serieledande Inter.

Nu har klubben gjort klart med ersättaren - som blir Gennaro Gattuso.

- Det var ett enkelt beslut (att ta jobbet). Napoli har varit en ledande klubb i Italien och Europa i flera år. De går igenom en tuff period nu, men de flesta av spelarna, runt 90 procent är kompatibla med den typen av fotboll jag vill spela, säger han på presskonferensen enligt Football Italia.

Gattuso spelade under ett antal år under Ancelotti och bekräftade under presskonferensen att han hade talat med sin tidigare tränare innan han tog jobbet i Napoli.

- Ancelotti är som en pappa för mig, alla dessa år har han hjälpt mig i alla situationer. Jag har alltid ringt honom för råd under min karriär och han var alltid väldigt snäll. Han bekräftade det i dag, när han sa att laget kan förbättras och återigen visade att han var en stor man, säger Gattuso.

Gattuso, med en lång spelarkarriär i främst Milan, sadlade om till tränare efter att spelarkarriären tog slut 2013. Sedan dess har han tränat bland annat Palermo, Sion och Pisa, innan han tog över Milan i december 2017. Det var ett uppdrag han hade fram till i somras, då han lämnade uppdraget självmant.