Officiellt: Anfallstalangen klar för Napoli - dyraste värvningen i klubbens historia

Napoli förstärker inför nästa säsong. Klubben går ut med att Victor Osimhen, 21, värvas in från Lille.

Det har varit på gång ett tag. Nu står det helt klart att Napoli värvar in den 21-årige nigerianske anfallaren Victor Osimhen från Lille.

Kontraktet är skrivet på fem år. Enligt journalisten Fabrizio Romano betalar Napoli 50 miljoner euro, drygt 500 miljoner kronor, plus bonusar, till Lille för Osimhen. Football Italia skriver att övergången är värd 60 miljoner euro plus bonusar. Vidare skriver sajten att Osimhen blir den överlägset dyraste spelaren i Napolis historia - det tidigare rekordet var Hirving Lozano från PSV förra sommaren för 38 miljoner euro plus bonusar.

Tidigare i sommar har Osimhen även ryktats till Arsenal, Liverpool och Manchester United.

Osimhen kom till Lille från belgiska Charleroi förra sommaren, och har sedan dess gjort 18 mål på 38 matcher för den franska klubben.