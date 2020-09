Officiellt: Asoro lämnar Swansea - klar för spel i Serie A

Joel Asoro, 21, spenderade förra säsongen i Groningen på lån från Swansea och stod för fyra mål och två assist på 23 matcher i Nederländerna. Efter säsongen återvände han till den walesiska Championship-klubben igen och nyligen kom han till spel mot Newport County i ligacupen. Därefter var han dock utanför lagets matchtrupp i ligapremiären i den engelska andraligan.

Nu står det i stället klart att han lämnar Swansea för spel med Genoa i Serie A. Swansea meddelar att 21-åringen lånas ut till den italienska klubben över den kommande säsongen, samtidigt som Genoa då även har en option om köp.

Enligt italienske journalisten Gianluca Di Marzio har Genoa en köpoption på 600 000 euro, plus 200 000 euro i olika bonusar, vilket kan innebära en total övergångssumma på runt 8,3 miljoner kronor nästa sommar.

Asoro är fostrad i Brommapojkarna, men lämnade i unga år klubben för spel i Sunderland, som han tillhörde fram till 2018, då han lämnade för spel i Swansea. Asoro har bland annat gjort en match i Premier League och tre mål och fyra assist på 40 matcher i Championship. Premier League-debuten kom med Sunderland i augusti 2016 mot Middlesbrough. Då fick han totalt nio minuter på planen när Sunderland förlorade med 2-1.

Asoro har ännu inte representerat Sveriges A-landslag, men har gjort tre mål på 17 matcher med det svenska U21-landslaget. Han har även spelat för andra svenska U-landslag.

📝 #Swans winger @joelasoro1 has completed a season-long loan move to Italian club @GenoaCFC, subject to international clearance.



Good luck, Joel!



👉 https://t.co/QbsVseQGgf pic.twitter.com/4h3hNqJ4Cs