Atalanta lånade inför den gångna säsongen in den turkiske mittbacken Merih Demiral, 24, från Juventus med en option om köp. Under säsongen har han kommit till spel i 42 matcher, och nu blir han kvar i Bergamo-laget på permanent basis.

Atalanta meddelar att klubben valt att utnyttja köpoptionen och att spelaren därmed fortsätter vara en del av klubben framöver.

Demiral kom till Juventus från Sassuolo under 2019, men har även en bakgrund med spel i Alanyaspor, Sporting och Fenerbahce.

