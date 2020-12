Officiellt: Balotelli klar för ny klubb

Karriären går vidare i Serie B-klubben Monza för Mario Balotelli. På sin officiella hemsida skriver Monza att forwarden skrivit på ett kontrakt som löper över juni nästa år.

I somras gick Brescia och 30-åringen skilda vägar. Nu ska han alltså representera den förre Milan-ägaren Silvio Berlusconis klubb.

Berlusconi tog över Monza, en förortsklubb i Milano-trakten, sommaren 2019. Under sin första säsong vann man Serie C och blev uppflyttat till Serie B. Sedan dess har man plockat in profiler som Kevin Prince-Boateng, Christian Gytkjaer (vann polska ligans skytteliga 2019-20), Antonino Barilla och nu Mario Balotelli.

Tidigare har Balotelli tillhört klubbar som Marseille, Liverpool, Milan, Inter och Manchester City.